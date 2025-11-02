Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:27 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ പ​നി​ക്കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ഒ​മാ​നി​ൽ പ​നി​ക്കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വോ​ടെ ആ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​നി, ശ്വാ​സ​കോ​ശ അ​ണു​ബാ​ധ എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​നി ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തും സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ അ​ണു​ബാ​ധ​രോ​ഗ യൂ​നി​റ്റ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഫ​രി​യാ​ൽ അ​ൽ ല​വാ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​നി പ​ട​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യോ ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ടി​വ​രി​ക​യോ പോ​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​നി പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഫ്ലൂ ​പ്ര​തി​രോ​ധ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ മാ​സ്ക് ധ​രി​ക്കു​ക, കൈ​ക​ൾ ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കു​ക, അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​രു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ പ​നി സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി നി​ല​യി​ലെ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ മേ​യ് വ​രെ​യും. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ പ​നി കേ​സു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും. ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​വാ​ര സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വൈ​റ​സ് വ്യാ​പ​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വൈ​റ​സ് ബാ​ധ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം. വൈ​റ​സ് വ്യാ​പ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വൈ​റ​സി​ൽ നി​ന്ന് സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ മ​റ്റൊ​രു വൈ​റ​സ് ബാ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ശ്വാ​സ​കോ​ശ വൈ​റ​സു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ രോ​ഗ​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാം. ചൂ​ടു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി രോ​ഗ​ബാ​ധ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​കു​ക​യോ കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സം നീ​ളു​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഉ​ട​ൻ ഡോ​ക്ട​റെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡോ. ​ഫ​രി​യാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.​ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സീ​സ​ന​ൽ ഫ്ലൂ ​വാ​ക്സി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsHealth MistryFever casesgulf news malayalam
    News Summary - Flu cases are increasing in Oman
    Similar News
    Next Story
    X