    date_range 29 Aug 2025 10:51 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 10:51 AM IST

    പൂ​വി​ളി​യു​യ​ർ​ന്നു, ഒ​മാ​നി​ൽ പൊ​ന്നോ​ണാ​ര​വം

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​വും
    പൂ​വി​ളി​യു​യ​ർ​ന്നു, ഒ​മാ​നി​ൽ പൊ​ന്നോ​ണാ​ര​വം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​ണ​ർ​ത്തി ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി. പൊ​തു​അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തി​ന് പൊ​ലി​മ​യേ​റും. പ്ര​മു​ഖ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും വ​ൻ തോ​തി​ൽ ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ട്ട അ​രി, തേ​ങ്ങ, വി​വി​ധ ഇ​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പാ​യ​സ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, അ​ച്ചാ​റു​ക​ൾ, പ​ഴ വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ണ്ട്. ഓ​ണ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത​ര വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റാ​ണ് വ്യ​പാ​ര സ്ഥ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര​ക്ക് പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റും. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​രാ​ന്ത്യ​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. അ​തു​​കൊ​ണ്ടു​ത​​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളു​ക​ളും മ​റ്റും ബു​ക്ക് ​ചെ​യ്യു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് അ​ട​ക്കം വ​ലി​യ പ്ര​വാ​സ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ഓ​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തും. ഇ​ത്ത​രം സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളും വി​വി​ധ സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ലു​മ്നി​ക​ളും ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹാ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് മാ​സം​വ​രെ നീ​ളാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം താ​ര​ത​മേ​ന്യ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. വേ​ന​ല​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മി​ക്ക​വാ​റും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യി​ട്ട് ആ​ഴ്ച​ക​ളേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്കാ​യി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​താ​ണ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ മു​ത​ൽ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ വ​രെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചോ​ളം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള സ​ദ്യ​ക്ക് ര​ണ്ട​ര റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് റി​യാ​ൽ വ​രെ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കും പാ​ർ​സ​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ട്ടേ​റെ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്‌​സി​ന് പു​റ​മെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സ​ദ്യ​ക്കാ​യി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ ത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ പാ​ർ​സ​ലാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

