Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightക​ട​ലി​ൽ മ​ത്സ്യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 11:24 AM IST

    ക​ട​ലി​ൽ മ​ത്സ്യ സ​ർ​വേ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മ​ഗ്ര ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വേ​യി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തും
    ക​ട​ലി​ൽ മ​ത്സ്യ സ​ർ​വേ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    cancel

    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് സ​ർ​വേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ ക​പ്പ​ൽ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​ലും ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ലും മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് സ​ർ​വേ പ​ദ്ധ​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ-​കൃ​ഷി സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി (എ​ഫ്.​എ.​ഒ) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ​മു​ദ്ര​സ​മ്പ​ത്ത് സു​സ്ഥി​ര​മാ​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ.

    മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​യോ​മാ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൃ​ത്യ​വും പു​തു​ക്കി​യ​തു​മാ​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക, അ​വ​യു​​ടെ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന്റെ തോ​ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക, ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ വി​ത​ര​ണം, മ​ത്സ്യ സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് സ​മു​ദ്ര​സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ക്ഷ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കും.

    ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ലെ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​കെ ഭാ​ര​മാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​യോ​മാ​സ് എ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ആ​കെ തൂ​ക്ക​മാ​ണി​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ അ​വ​യു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി ഭാ​രം കൊ​ണ്ട് ഗു​ണി​ച്ചാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ബ​യോ​മാ​സ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. ഒ​രു ക​ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​മി​ത​മാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ത​ട​യാ​നും ബ​യോ​മാ​സ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തോ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലോ ഉ​ള്ള മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​യോ​മാ​സ് ആണ് ​ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ചി​ക​യാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കി​ലോ​ഗ്രാം/​ഹെ​ക്ട​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ട​ൺ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ബ​യോ​മാ​സ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ്യ​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ, സ​മു​ദ്ര​പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്ര​ശാ​സ്ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തും. ജ​ല​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല, ജ​ല​ത്തി​ൽ ല​യി​ച്ച ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ തോ​ത്, ല​വ​ണാം​ശം, ക്ലോ​റോ​ഫി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ജൈ​വ-​പ​രി​സ്ഥി​തി സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    മ​ത്സ്യ​ശേ​ഖ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നാ​യു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത ദേ​ശീ​യ ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സു​സ്ഥി​ര മ​ത്സ്യ​ന​യ​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    സ​ർ​വേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ ക​പ്പ​ലി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പൂ​ർ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ​മു​ണ്ടാ​വ​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Fish survey at sea from today
    Similar News
    Next Story
    X