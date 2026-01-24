Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    24 Jan 2026 8:58 AM IST
    24 Jan 2026 8:58 AM IST

    ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം
    റി​യാ​ദ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (റി​യാ​ദ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഫോ​റം മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 300ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫോ​റം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ​ണ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പു​തി​യ വി​ൽ​പ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കാ​നു​മാ​യി ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യി ഫോ​റം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ര​കൗ​ശ​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പി​ന്തു​ണ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. യൂ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്രാ​ഫ്റ്റ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ലാ​ബ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ച​ല​ഞ്ച​സ് അ​രീ​ന, പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക വി​ജ​യ​ക​ഥ​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഒ​മാ​നി ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് മ്യൂ​സി​യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ലെ ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള വി​കാ​സം ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ്യൂ​സി​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - First International Handicrafts Forum begins in Muscat
