Madhyamam
    Oman
    Posted On
    25 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    25 Nov 2025 1:42 PM IST

    അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ഫോ​റം ഒ​മാ​നി​ൽ

    അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ഫോ​റം ഒ​മാ​നി​ൽ
    ശാ​സ്ത്ര-​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​റ​ബ് വ​നി​ത​ക​ളും അ​റ​ബ്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ഫോ​റം ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ട് ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഈ ​ഫോ​റ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ശാ​സ്ത്ര-​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​റ​ബ് വ​നി​ത​ക​ളും അ​റ​ബ്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​ലെ​ക്സോ, ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ്, അ​ൽ ബു​റൈ​മി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ പ​രി​ച​യ-​വൈ​ദ​ഗ്ദ്യം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക മാ​തൃ​ക​ക​ളെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക, ഗ​വേ​ഷ​ണ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ-​ന​വീ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബ് വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ന​യ​രൂ​പ​വ​ൽ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ​യും ദേ​ശീ​യ-​അ​റ​ബ് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ഫോ​റം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഫോ​റ​ത്തി​ൽ വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് സം​വാ​ദ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. സം​സ്‌​കാ​രം, ടൂ​റി​സം, മീ​ഡി​യ, സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം, ഗ്രീ​ൻ ഇ​ക്കോ​ണ​മി, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ന​വീ​ക​ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ന​ൽ ച​ര്‍ച്ച​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ ഭാ​വി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി ഗ​വേ​ഷ​ക​രും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​യും ഫോ​റം വി​ല​യി​രു​ത്തും.

    News Summary - First Arab Women Researchers Forum in Oman
