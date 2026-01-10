Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    10 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 12:22 PM IST

    അ​ൽ​ഖൂ​ദി​ലും ബൗ​ഷ​റി​ലും നാ​ളെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് കാ​ണാം

    അ​ൽ​ഖൂ​ദി​ലും ബൗ​ഷ​റി​ലും നാ​ളെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് കാ​ണാം
    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ ഖൂ​ദ് ഡാം ​പ​രി​സ​ര​ത്തും മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബൗ​ഷ​റി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. അ​ൽ ഖൂ​ദ് ഡാം ​പ​രി​സ​ര​ത്ത് രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നും ബൗ​ഷ​റി​ൽ രാ​ത്രി 8.30നു​മാ​ണ് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ ഖൂ​ദി​ലെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​ന​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

