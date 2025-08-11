Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    11 Aug 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    11 Aug 2025 9:28 AM IST

    പ​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്ത് അ​ഗ്‌​നി സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ല്ല; ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് 1660 റി​യാ​ൽ ക​മ്പ​നി തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി

    തു​ണ​യാ​യ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ​റ​ഞ്ഞ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​ഗ്‌​നി​സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് 1660 റി​യാ​ൽ തി​രി​ച്ച് ന​ൽ​കി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി, വെ​ള്ളം, ടെ​ലി​ഫോ​ൺ ലൈ​ൻ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ണം വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി​യ​ത്. സേ​വ​ന​ക​രാ​റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ അ​ഗ്‌​നി സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​മ്പ​നി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് പ​രാ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എ പ​റ​യു​ന്നു. ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ക​മ്പ​നി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ വൈ​കി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​പി.​എ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​മാ​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് അ​ട​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും ക​മ്പ​നി തി​രി​കെ ന​ൽ​കി.

    TAGS:companyOman NewsCustomerFire Safety
    News Summary - Fire safety equipment was not installed on time; company returned 1660 riyals to customer
