Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:15 AM IST

    സു​ഹാ​റി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം; താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    സു​ഹാ​റി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം; താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ന്‍ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ സു​ഹാ​ര്‍ വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ താ​മ​സ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ന്‍സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​ഡി.​എ.​എ) അ​ഗ്‌​നി​ശ​മ​ന സേ​നാ​ംഗങ്ങ​ൾ എ​ത്തി അ​തി​വേ​ഗം തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    സം​ഭ​വ സ​മ​യം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​റുപേ​രെ​യും ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് ക്രെ​യി​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ ആ​ര്‍ക്കും പ​രു​ക്കേ​റ്റി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണ്. താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ല്‍ലും മ​റ്റും തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

