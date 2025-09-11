Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ലാ​ല​യി​ല്‍ വെ​യ​ര്‍...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:46 AM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ല്‍ വെ​യ​ര്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    fire breaks out
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല വെ​യ​ര്‍ ഹൗ​സി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗ​ം തീ ​അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​ലാ​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ വെ​യ​ര്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം. ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല.സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വെ​യ​ര്‍ഹൗ​സി​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​വി​ലെ തീ ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​തെ​ന്ന് സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദോ​ഫാ​ര്‍ യൂ​നി​റ്റ് അ​ഗ്‌​നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. ഏ​റെ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് തീ ​പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും അ​ണ​ഞ്ഞ​ത്. നി​ര​വ​ധി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.വ​ന്‍ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. തീ​പ്പി​ടി​ത്ത​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഏ​റെ​നേ​രം പു​ക നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണം അ​റി​വാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewswarehousesalalahFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out at warehouse in Salalah
    Similar News
    Next Story
    X