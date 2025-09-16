Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    16 Sept 2025 8:46 AM IST
    16 Sept 2025 8:46 AM IST

    ഗാ​ല ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    ഗാ​ല ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ബൗ​ഷ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഗാ​ല ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​സ്‌​ക​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ (സി.​ഡി.​എ.​എ) അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ശ​മ​സോ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​​ടെ സ​മ​യോ​ജി​ത ഇ​പ്പെ​ട​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നം തീ ​മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ള​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​മാ​യി.

    ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ടും സി.​ഡി.​എ.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Fire breaks out at warehouse in Gala Industrial Area
