    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 11:27 AM IST

    സീബിൽ ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തം

    ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    സീബിൽ ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തം
    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സീ​ബി​ലെ ഒ​രു ഗോ​ഡൗ​ണി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ തീ ​ജ്വാ​ല​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    തീ​പി​ടി​ത്ത കാ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചോ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ഇ​തു​വ​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​വാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ ആ​ള​പാ​യ​ങ്ങ​ളോ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

