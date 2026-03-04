Begin typing your search above and press return to search.
    ഫർണിച്ചർ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം

    ഫർണിച്ചർ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം
    സുഹാർ ഫർണിച്ചർ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം

    സുഹാർ: സുഹാർ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഫർണിച്ചർ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം. സംഭവത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റിയും റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസും ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Furniture FactoryOmanfire breaks
    News Summary - Fire breaks out at furniture factory
