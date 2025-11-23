Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളെ കാ​ത്ത് കോ​ടി​ക​ൾ

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ കാ​മ്പ​യി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന തു​ക 67000 കോ​ടി​യി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ഉ​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രു​ടെ തു​ക​യാ​ണി​ത്. ഇ​ത് ബാ​ങ്കു​ക​ളെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് തി​രി​കെ കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ആ​ർ.​ബി.​ഐ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘യു​വ​ർ മ​ണി, യു​വ​ർ റൈ​റ്റ് ’ എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ പേ​ര്. ഇ​തി​ൽ ബാ​ങ്ക് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി തു​ക​ക​ൾ, മ്യൂ​ച്ച​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ തു​ക​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഇ​ത്ത​രം ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ക ഇ​തി​ൽ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.

    ഇ​ത് എ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു?

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ തു​ക ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഭാ​ര​തീ​യ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​വെ​യ​ർ​നെ​സ് (ഡി.​ഇ.​എ) ഫ​ണ്ട് എ​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണി​ത് മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​ത്ത സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക്, ക​റ​ൻ​റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്, സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ തു​ക ഇ​തി​ൽ​പെ​ടു​ന്നു. കാ​ലാ​വ​ധി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തി 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള തു​ക​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ന​ല്ല ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ​തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി മ​റ​ന്നു​പോ​യ​തോ ആ​കാം.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ പ​ല ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക 27000 കോ​ടി​യി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി തു​ക തി​രി​കെ കി​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ൾ ത​ന്നെ ആ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​പ്പെ​ടും.

    എ​ങ്ങ​നെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാം?

    ഇ​ങ്ങ​നെ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന തു​ക​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ക ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് അ​ൺ ക്ലെ​യിം​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്സ്-​ഗേ​റ്റ് വേ ​ടു അ​ക്സ​സ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ (UDGAM). ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ഈ ​വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ (https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposit) പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റി​നെ പ​റ്റി​യു​ള്ള വി​വ​രം കി​ട്ടും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 30 ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​വ​രം ഇ​തി​ൽ കി​ട്ടും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്കി​നെ​യും നേ​രി​ട്ട് സ​മീ​പി​ക്കാം. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ-​അ​താ​യ​ത് കെ​വൈ.​സി രേ​ഖ​ക​ൾ, പാ​ൻ ന​മ്പ​ർ, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​മ്പ​ർ, വോ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ് ഐ​ഡി, ജ​ന​ന തീ​യ​തി-​ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യാം.

    ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ഉ​ണ്ടെ​ന്നു ക​ണ്ടാ​ൽ ഈ ​ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ഉ​ള്ള ബാ​ങ്കി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് പ​ലി​ശ സ​ഹി​തം തി​രി​കെ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ എ​ട്ടു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യാ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ​മ്പാ​ദ്യം ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ന്യാ​ധീ​ന​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക.

    ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം?

    ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കും അ​തേ​പോ​ലെ​ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​ഗ​തി​യാ​ണി​ത്. ഇ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള ചി​ല മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്നു

    1. ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും ജോ​യ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടാ​യി തു​ട​ങ്ങു​ക. ഒ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ആ​ൾ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ ഇ​ട​പാ​ടാ​ണ് തു​ട​രാം.

    2. നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും എ​ല്ലാ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും അ​വ​കാ​ശി​ക​ളെ വെ​ക്കു​ക.(Nomination). നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ വെ​ച്ചാ​ലും നോ​മി​നി അ​റി​യാ​തെ പോ​യാ​ൽ, അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മേ​ൽ​പ്പ​റ​ഞ്ഞ സം​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​കാം. അ​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഇ​പ്പോ​ൾ ടെ​പ്പോ​സി​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ലു​വ​രെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളെ വെ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന നി​യ​മം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നോ​മി​നി​യു​ടെ സ​മ്മ​തം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​കാ​ശി​ക​ളെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ട്

    3. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സം, ഇ-​മെ​യി​ൽ, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ഇ​വ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​യി​ൽ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രും വാ​ട​ക വീ​ടി​ന്റെ അ​ഡ്ര​സ് കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും.

    4. അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ആ ​വി​വ​രം ബാ​ങ്കി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​ന​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    5. ദീ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ളി​ൽ നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ഒ​പ്പം അ​ഡ്ര​സ് അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    6. ഡീ​മാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്ര​സ് അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. ഇ​തി​ലും നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.

    7. മ്യൂ​ച്ച​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഡീ​മാ​റ്റ് ആ​യി വാ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. ഓ​ഹ​രി നി​ക്ഷേ​പം, മ്യൂ​ച്ച​ൽ ഫ​ണ്ട് നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പൊ​തു​വെ കാ​ലാ​വ​ധി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​ഡ്ര​സ് അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക.

    8. ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.​സി.​ഡി എ​ന്നി​വ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ഡീ​മാ​റ്റ് ഫോ​മി​ൽ വാ​ങ്ങു​ക.

    9. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​തി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത് സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    10. ഡി​ജി ലോ​ക്ക​ർ പോ​ലു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക.

    11. ബാ​ങ്ക് ലോ​ക്ക​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ വെ​ക്കു​ക.

    നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ വൈ​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം, തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ധാ​രാ​ളം ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ല​വി​ധ രേ​ഖ​ക​ൾ ബാ​ങ്കി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ള​രെ ശ്ര​മ​ക​ര​വും സ​മ​യം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

