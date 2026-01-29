Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 12:32 PM IST

    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ളസ​ഭ ഇ​ന്നുമു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 125 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ളസ​ഭ ഇ​ന്നുമു​ത​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​െ​ട 125 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 28 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​യി 182 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 140 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും 20 എം.​പി​മാ​രും ഒ​മ്പ​ത് രാ​ജ്യ സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ആ​കെ 351 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ വി​വി​ധ ക​ഴി​വു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ 2018 ൽ ​രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ. 2018 ജ​നു​വ​രി 12 നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​സ​മ്മേ​ള​നം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം, നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വേ​ദി​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskerala sabhagulf
    News Summary - Fifth World Kerala Sabha begins today
    Similar News
    Next Story
    X