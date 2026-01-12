Begin typing your search above and press return to search.
    12 Jan 2026 12:44 PM IST
    12 Jan 2026 12:44 PM IST

    പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്

    മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്
    ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ബൗ​ഷ​റി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. 61 മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 11 സോ​ണു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് , സീ​ബ്, ബൗ​ഷ​ർ സോ​ണു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    സ​ലാ​ല, നി​സ്‌​വ, ബ​ർ​ക, സൊ​ഹാ​ർ, ബു​റൈ​മി സൂ​ർ , ജ​അ​ലാ​ൻ, ഇ​ബ്ര , സീ​ബ്, ബൗ​ഷ​ർ, മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 400 ലേ​റെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി റൈ​ഹാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി സ​ലാ​ല, സ​ർ​ഗ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി ആ​ബി​ദ് കു​ണി​യ സീ​ബ്, ശ​ർ​ത്ത​ജ ഷ​ഹ​ദി​യ ബ​ർ​ക എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് ടി.​ഡി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എം. ശ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് കേ​ര​ള ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ സ​ഖാ​ഫി ക​ട​ലു​ണ്ടി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ആ​ദം അ​ൽ ശൈ​ഖ് , മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ബ​ർ​ക,

    എ​ൻ.​ഒ. ഉ​മ്മ​ൻ, മ​മ്മൂ​ട്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി, മു​നീ​ബ് ടി.​കെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, സ​യ്യി​ദ് സാ​കി​ബ് ജി​ഫ്‌​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ശ​ഫീ​ഖ് ബു​ഖാ​രി, നി​യാ​സ് കെ. ​അ​ബു, ഹം​സ ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ റാ​സി​ഖ് ഹാ​ജി, ജാ​ഫ​ർ സ​അ​ദി പാ​ക്ക​ണ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ശി​ഹാ​ബ് പ​യ്യോ​ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ഹാ​ബ് കാ​പ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    literature festivalgulfnewsOman
