Madhyamam
    Oman
    1 Dec 2025 10:32 AM IST
    1 Dec 2025 10:34 AM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് കൊ​ടി​യേ​റും; ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ അ​ങ്കം നാ​ളെ

    ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ഒ​മാ​ൻ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നി​റ​ങ്ങു​ന്നു
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് കൊ​ടി​യേ​റും; ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ അ​ങ്കം നാ​ളെ
    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​റേ​ബ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ൽ​പ​ന്ത് മാ​മാ​ങ്ക​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ കൊ​ടി​യേ​റും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് തു​നീ​ഷ്യ​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ പോ​രാ​ട്ടം. 5.45ന് ​അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ല​സ്തീ​നെ നേ​രി​ടും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ശ​ക്ത​മാ​യ ഗ്രൂ​പ്പി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥാ​നം.


    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കൊ​റോ​സി​നെ​യും നേ​രി​ടും. അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​ൽ ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ക്ഷീ​ണ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തെ​യാ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രും ചേ​ർ​ന്ന സ​മ്മി​ശ്ര​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ടീം ​ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    16 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷി​ച്ച ഏ​ഴു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ​പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, മൊ​റോ​ക്കോ, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, തു​നീ​ഷ്യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് നേ​രി​ട്ട് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, സു​ഡാ​ൻ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ​പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ലേ​ഓ​ഫി​ൽ സോ​മാ​ലി​യ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. 18 ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കും.

    അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഫി​ഫ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ 2021ൽ ​ന​ട​ന്ന പ​തി​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഫി​ഫ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള പ​തി​പ്പാ​ണി​ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ലെ ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​നീ​ഷ്യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​റാ​ഖ് എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് ഫൈ​ന​ലി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ റാ​ങ്കി​ങ് പ്ര​കാ​രം 14 ടീ​മു​ക​ൾ പ്ലേ ​ഓ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴ് ടീ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ 16 ടീ​മു​ക​ൾ നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക.

    1963ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഇ​ട​ക്ക് മു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. 2002ൽ ​കു​വൈ​ത്തി​ലും 2012ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലും ന​ട​ന്ന ശേ​ഷം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫി​ഫ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 2021ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ നി​ന്നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ക​ളി​യു​ത്സ​വ​മാ​യി അ​റ​ബ് ക​പ്പ് വി​ക​സി​ച്ചു. 2021ൽ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ തു​നീ​ഷ്യ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യാ​ണ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. 1964, 1966, 1985, 1988 എ​ന്നീ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​റാ​ഖാ​ണ് അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ടീം. ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 1998ലും 2002​ലും കി​രീ​ടം നേ​ടി. തു​നീ​ഷ്യ (1963), ഈ​ജി​പ്ത് (1992), മൊ​റോ​ക്കോ (2012), അ​ൽ​ജീ​രി​യ (2021) എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ത​വ​ണ വീ​തം കി​രീ​ടം നേ​ടി. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് അ​റ​ബ് ക​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ ത​ന്നെ വേ​ദി​യാ​കും.

