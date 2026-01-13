Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    13 Jan 2026 11:31 AM IST
    13 Jan 2026 11:31 AM IST

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ൽ: മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ൽ: മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    മ​സ്ക​ത്ത്: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​പ​ര​വു​മാ​യ ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം എ​ലി​ക​ൾ, കീ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന, ദു​ർ​ഗ​ന്ധം, എ​ന്നി​വ പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ, ഭ​ക്ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​നാ​ശ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ അ​സൗ​ക​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ശു​ചി​ത്വ​വും പ​രി​പാ​ല​ന​ക്ര​മ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പൗ​ര​ന്മാ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

