Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 11:38 AM IST

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഭ​യ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഭ​യ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ
    cancel

    ജ​മാ​ൽ ഹ​സ​ൻ

    ദൃ​ശ്യ വാ​ർ​ത്താ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹ്യമാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജെ​ഫ്രി എ​പ്സ്റ്റി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. സ​ത്യ​വും അ​സ​ത്യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​തി​രു​ക​ൾ മ​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും ധാ​ർ​മ്മി​ക​ബോ​ധ​ത്തെ​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ വ​രെ ലൈം​ഗി​ക ക്രൂ​ര​ത​ക്ക് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യോ​ടു​ത​ന്നെ​യു​ള്ള ഭ​യ​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലു​പ​രി ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്, ഇ​ത്ത​രം ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​യെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നോ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വി​കൃ​തി​യെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി തു​ട​രാ​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​രു​ന്ന ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു കു​റ്റ​വാ​ളി​യേ​ക്കാ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്, അ​ത്ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​നും മ​റ​യ്ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ. ചി​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ജെ​ഫ്രി എ​പ്സ്റ്റി​ൻ പോ​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചാ​ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കാ​മോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യ​മാ​ണ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ​ക്ത​രാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ലൈം​ഗി​ക കു​ടു​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു​വോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഇ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും സ​ത്യം ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല ഉ​ന്ന​ത വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പോ​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യോ തെ​റ്റോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും കോ​ട​തി​ക​ളു​മാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും, സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും ക​ഴി​യ​ണം എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ‘ദേ​ശ​ദ്രോ​ഹം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം, ഇ​ന്ത്യ പോ​ലൊ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഗൗ​ര​വ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട​ണം. അ​തി​ലു​പ​രി ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്, ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ പോ​ലും ത​യാ​റാ​കാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ചി​ല ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ശ​ബ്ദ​ത പാ​ലി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കേ​ണ്ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​മൗ​നം ഗു​രു​ത​ര ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യോ, വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​നു​കൂ​ല-​വി​രു​ദ്ധ ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​യി ചു​രു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. വ​ലി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ത്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​രം പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ൾ, സ​ത്യം മ​റ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ര​ക​ൾ ശ​ബ്ദ​മി​ല്ലാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളും സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മാ​ത്രം പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. അ​ധി​കാ​ര​വും പ​ണ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ട​ത്തൊ​ക്കെ​യും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യാ​ണ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മെ​ന്ന് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പോ​ലും, അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പേ​ടി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ നി​ശ​ബ്ദ​ത നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യ​ല്ല. സ​ത്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന മൗ​നാ​നു​മ​തി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഇ​ത് വെ​റും ഒ​രു വാ​ർ​ത്ത​യ​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വും, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന സ​മൂ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AffectspiritSociety
    News Summary - Fears that affect the spirit of society
    Similar News
    Next Story
    X