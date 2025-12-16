Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Dec 2025 11:06 AM IST
    date_range 16 Dec 2025 11:06 AM IST

    ഫാ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സൗ​ജ​ന്യ വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് 26 മു​ത​ൽ

    സ​ലാ​ല: ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ന്റ​ർ വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്‌ ഡി​സം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.ന​മ്പ​ർ ഫൈ​വി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ, സെ​സ്‌​റ്റോ​ബാ​ൾ, താ​യ്‌​ക്ക്വാ​ൻഡോ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക. പ്ര​മു​ഖ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ മു​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​രം സു​ബൈ​ർ, ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഐ.​സി.​സി ലെ​വ​ൽ-​വ​ൺ കോ​ച്ച് ലോ​യ്ഡ് കെ​ല്ല​ർ, സെ​സ്‌​റ്റോ​ബാ​ളി​ൽ മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വി​വേ​ക്, താ​യ്‌​ക്ക്വാ​ൻഡോയി​ൽ ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ദേ​വി​ക എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ. ഡി​സം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടു വ​രെ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട്‌ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 98032828 ന​മ്പ​റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഫാ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജം​ഷാ​ദ്‌ അ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു.

