Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:05 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:05 PM IST

    ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി സ​ലാ​ല മെ​ഗാ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി സ​ലാ​ല മെ​ഗാ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
     ഓ​ണ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: ഓ​ണ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി സ​ലാ​ല മെ​ഗാ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​ക്കി. അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​റി​ലെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി മൈ​താ​നി​യി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്‌. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, പു​ലി​ക്ക​ളി എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. താ​ര സ​നാ​ത​ന​ൻ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​തി​ലു​ക​ളും ക​ടി​ക്കാ​ൻ പ​ട്ടി​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ ഓ​ണം സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ്മ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നും പാ​യ​സം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന പു​തി​യ കാ​ല​വും ആ​ണ്ടി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം നു​ണ​ഞ്ഞ പാ​യ​സ മ​ധു​ര​ത്തെ​യും മു​ൻ കോ​ളേ​ജ്‌ അ​ധ്യാ​പി​ക കൂ​ടി​യാ​യ അ​വ​ർ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡോ: ​കെ .സ​നാ​ത​ന​ൻ , ഡോ; ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി ,തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സ​മൂ​ഹ്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജം​ഷാ​ദ്‌ അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 50 -ല​ധി​കം പേ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര​യും ന​ട​ന്നു.​വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഓ​ണ സ്റ്റാ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മീ​ർ ക​ല്ലാ​ച്ചി, ഹാ​ഷിം മു​ണ്ടേ​പ്പാ​ടം,അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സു​നി​ജ ഹാ​ഷിം, ജോ​ജോ, സ​ണ്ണി, ജ​യ​ശ്രി, ദി​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഓ​ണ ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

