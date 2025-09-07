ഫാസ് അക്കാദമി സലാല മെഗാ ഓണാഘോഷംtext_fields
സലാല: ഓണ ദിനത്തിൽ ഫാസ് അക്കാദമി സലാല മെഗാ ഓണാഘോഷം ഒരുക്കി. അഞ്ചാം നമ്പറിലെ നവീകരിച്ച ഫാസ് അക്കാദമി മൈതാനിയിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നത്. ഘോഷയാത്രയോടെ തുടങ്ങിയ ആഘോഷത്തിൽ ചെണ്ടമേളം, പുലിക്കളി എന്നിവ അരങ്ങേറി. താര സനാതനൻ ആഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മതിലുകളും കടിക്കാൻ പട്ടികളും ഇല്ലാത്ത പഴയകാലത്തെ ഓണം സുന്ദരമായ ഓർമ്മയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. എന്നും പായസം ലഭ്യമാകുന്ന പുതിയ കാലവും ആണ്ടിൽ ആഘോഷദിനങ്ങളിൽ മാത്രം നുണഞ്ഞ പായസ മധുരത്തെയും മുൻ കോളേജ് അധ്യാപിക കൂടിയായ അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഡോ: കെ .സനാതനൻ , ഡോ; അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ഷബീർ കാലടി ,തുടങ്ങി വിവിധ സമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു. ജംഷാദ് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 50 -ലധികം പേർ അണിനിരന്ന മെഗാ തിരുവാതിരയും നടന്നു.വിവിധ ഓണക്കളികളും മത്സരങ്ങളും നടന്നു. ഓണ സ്റ്റാളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
സംഘാടക സമിതിയംഗങ്ങളായ അമീർ കല്ലാച്ചി, ഹാഷിം മുണ്ടേപ്പാടം,അനിൽകുമാർ, സുനിജ ഹാഷിം, ജോജോ, സണ്ണി, ജയശ്രി, ദിവ്യ എന്നിവർ നേത്യത്വം നൽകി. ഓണ ദിനത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ നൂറു കണക്കിനാളുകളും എത്തിയിരുന്നു.
