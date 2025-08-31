Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:22 PM IST

    ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി ത​നി നാ​ട​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി ത​നി നാ​ട​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു
    സ​ലാ​ല: തി​രു​വോ​ണ​ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ത​ന​ത്‌ നാ​ട​ൻ ശൈ​ലി​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട്‌ നാ​ല് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​റി​ലെ നാ​സ​ർ ക്ല​ബി​ലെ ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി മൈ​താ​നി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​രി​പാ​ടി. ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത, ഓ​ണ​ലേ​ലം, മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​താ​യി ജം​ഷാ​ദ്‌ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നാ​യി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​റി​യ​ടി, ച​ട്ടി​യ​ടി, റൊ​ട്ടി ക​ടി, ചാ​ക്കി​ലോ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി 17ല​ധി​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌. മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര​യി​ൽ അ​മ്പ​തോ​ളം പേ​ർ ചു​വ​ടു​വെ​ക്കും. വി​വി​ധ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ക്കാ​ദ​മി പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. സ​നാ​ത​ന​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക്‌ ചെ​യ്യ​ണം. മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത​മാ​യ ഈ ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മീ​ർ ക​ല്ലാ​ച്ചി, ഹാ​ഷിം മു​ണ്ടേ​പ്പാ​ടം, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സു​നി​ജ ഹാ​ഷിം എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു

    TAGS:Oman Newsonamonam celebration
    News Summary - FAZ Academy organizes its own national Onam celebration
