    Oman
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:58 AM IST

    ഫാ​സ്‌ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: പ​യ​നീ​ർ സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഫാ​സ്‌ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: പ​യ​നീ​ർ സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ പ​യ​നീ​ർ സ്കൂ​ൾ ടീം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പാ​ക്‌ സ്കൂ​ളി​നെ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച്‌ ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ പ​യ​നീ​ർ സ്കൂ​ൾ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. അ​ൽ ദി​യ സ്കൂ​ളാ​ണ് സെ​ക്ക​ന്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പ്. ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ​യും 12 ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ഹ​മ്മാ​ദ്, മി​ക​ച്ച ഗോ​ളി​യാ​യി മു​സ​ല്ലം അം​രി, ടോ​പ്‌ സ്കോ​റ​റാ​യി അ​ബ്‌​ദു റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പാ​ക്‌ സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ യൂ​ത്ത്‌ ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പോ​ർ​ട്സ്‌ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ലി അ​ൽ ബാ​ഖി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഫാ​സ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജം​ഷാ​ദ്‌ അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, ആ​ദി​ൽ, സ​ഹ​ല, നീ​ന ജം​ഷാ​ദ്‌, ഹാ​ഷിം, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സു​ബൈ​ർ, ന​ബാ​ൻ, ഫ​വാ​സ്, ദേ​വി​ക, ദി​വ്യ, ഷ​ബീ​ർ കാ​ദ​ർ, ഷ​മീ​ർ, രാ​ഹു​ൽ, നി​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X