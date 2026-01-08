Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഫാ​മി​ലെ കൊ​ല​പാ​ത​കം;...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:28 AM IST

    ഫാ​മി​ലെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; ആഫ്രിക്കൻ പൗരൻ ഒമാനിൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫാ​മി​ലെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; ആഫ്രിക്കൻ പൗരൻ ഒമാനിൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഫാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൊ​ല​പാ​ത​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​നാ​യ ഒ​രാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളും പ്ര​തി​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്.

    കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡാ​ണ് പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​തി​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളും ഒ​രു കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:murderedfarmarrestedOmanAfrican national
    News Summary - Farm murder; African national arrested in Oman
    Similar News
    Next Story
    X