Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 9:57 AM IST

    ജമാലിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    ജമാലിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    ഗ്ലോബൽ ചേമഞ്ചേരി കെ.എം.സി.സി ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജമാൽ ഹമദാനിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ

    മസ്കത്ത്: ജോലി ആവശ്യാർഥം അബൂദബിയിലേക്ക് പോവുന്ന ഗ്ലോബൽ ചേമഞ്ചേരി കെ.എം.സി.സി ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ ജമാൽ ഹമദാനിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഗ്ലോബൽ ചേമഞ്ചേരി കെ.എം.സി.സി ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മുകച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെന്ട്രൽകമ്മിറ്റി കൺവീനർ റസാഖ് മുകച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുജീബ് പി.കെ, അലി എൻ.പി, ഷംസു നംബിക്കണ്ടി, ഫൈസൽ കെ.എച്ച്, ആതിഫ് എച്ച്.എം, ആമിർ കാപ്പാട്, മിസ്ബാഹ് കാട്ടിൽപീടിക, മൻസൂർ കാപ്പാട് ഹൗസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. റസാഖ് മുകച്ചേരി ഉപഹാരം കൈമാറി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അമീൻ തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അമീൻ തങ്ങൾ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ കെ.കെ ഇസ്മായിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    TAGS:Oman NewsFarewellexpatriate lifegulfnewsmalayalam
    News Summary - Farewell to Jamal
