Madhyamam
    Oman
    33 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് വിട; മത്രയിൽനിന്ന് നാസർ മടങ്ങി

    33 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് വിട; മത്രയിൽനിന്ന് നാസർ മടങ്ങി
    നാ​സ​ര്‍

    ക​ര്‍ണ​ക്ക്

    മ​ത്ര: മ​ത്ര സൂ​ഖി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഏ​റെ സു​പ​രി​ചി​ത മു​ഖ​മാ​യ നാ​സ​ര്‍ ക​ര്‍ണ​ക്ക് പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം നി​ര്‍ത്തി മ​ട​ങ്ങി. 1993ല്‍ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​വാ​സം 33 വ​ര്‍ഷം പി​ന്നി​ട​വെ​യാ​ണ് ശി​ഷ്ട​കാ​ലം നാ​ട്ടി​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ നാ​ള്‍ തൊ​ട്ട് മ​ത്ര സൂ​ഖി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ൽ ക​ര്‍ണ​ക്ക് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ഒ​രേ സ്പോ​ണ്‍സ​റു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് നാ​സ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. മ​ത്ര​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വ്യ​ക്തി കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട നാ​സ​ര്‍ക്ക. സൂ​ഖി​ലെ ഏ​ത് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​മ​യ​മോ നാ​ളോ നോ​ക്കാ​തെ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത തെ​ളി​യി​ക്കാ​റു​ള്ള നാ​സ​റി​ന്റെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ക്കം സൂ​ഖി​ലെ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്കും ന​ഷ്ട​മാ​ണ്.

    മൂ​ന്ന് ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് ജീ​വി​ത പ്രാ​രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് വി​മാ​നം ക​യ​റി​യ ശേ​ഷം‌ ഒ​മാ​നി​ലെ ജീ​വി​തം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം സം​തൃ​പ്തി പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​സ​ർ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗോ​നു ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ്, കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി പോ​ലു​ള്ള ദു​ര​ന്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മ​ത്ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​യ ആ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ മ​ത്ര​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹാ​യം കൊ​ണ്ട് ക​ഴി​യാ​നാ​യ​ത് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​സ​ര്‍ക്ക ഓ​ര്‍ക്കു​ന്നു. മ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം, വീ​ട് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഒ​മാ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ സ​മ്മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​മാ​നെ​യും ഇ​വി​ട​ത്തെ സ്നേ​ഹ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും നാ​സ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട് അ​ഞ്ചു​കു​ന്നാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശം. ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടും​ബം.

    TAGS:Farewelloman gulf newsgulf news malayalam
    News Summary - Farewell to 33 years of exile; Nasser returns from Matra
