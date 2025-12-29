Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:30 PM IST

    ‘ഫ​മി​ലി​യ 25’ സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    ‘ഫ​മി​ലി​യ 25’ സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കോ​ൽ​ക്ക​ളി

    സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ‘ഫ​മി​ലി​യ 25’ സു​ഹാ​ർ ഗ​ഷ്ബ​യി​ലെ അ​ൽ സ​ഹ്റ​തൈ​ൻ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലേ​ഡീ​സ് പു​ഡ്ഡി​ങ് മ​ത്സ​രം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പാ​ച​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ വേ​ദി​യാ​യി.

    സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്


    കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മാ​പ്പി​ള ക​ല​ക​ളാ​യ, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന, അ​റ​ബി​ക് നൃ​ത്തം, പ്ര​ച്ഛ​ന്ന വേ​ഷം, സോ​ളോ ഡാ​ൻ​സ്, ഗ്രൂ​പ് ഡാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ഴി​വേ​കി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഖ​യാ​ൽ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് അ​വ​ത​ര​ണം ഗാ​ന​മാ​ധു​രി​യാ​ൽ സ​ദ​സ്സി​ന്റെ നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി നേ​ടി.പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സു​ഹാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsK.M.C.C.gulf news malayalamFamily Association
