Madhyamam
    Oman
    2 Jan 2026 12:04 PM IST
    2 Jan 2026 12:04 PM IST

    ‘ഫൈ​ഹ ഫ്ര​ഷ്’ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബ​ഹ്‌​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ‘ഫൈ​ഹ ഫ്ര​ഷ്’ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബ​ഹ്‌​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    ബ​ഹ്‌​ല ജ​ബ്രി​നി​ൽ ‘ഫൈ​ഹ ഫ്ര​ഷ്’ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബ​ഹ്‌​ല മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ വ​ർ​ദി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു


    ബ​ഹ്‌​ല ജ​ബ്രി​നി​ലാ​ണ് കെ.​വി. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 17ാമ​ത് ‘ഫൈ​ഹ

    ഫ്ര​ഷ്’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്

    ബ​ഹ്‌​ല: 35 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി വ്യാ​പാ​ര രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ കെ.​വി. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ‘ഫൈ​ഹ ഫ്ര​ഷ്’ 17ാമ​ത് ഷോ​റൂം ബ​ഹ്‌​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ബ്രി​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​ല മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ വ​ർ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഒ​മാ​നി ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ സാ​ഹി​ർ അ​ൽ ഹ​റാ​സി, മാ​ജി​ദ് അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​വി. ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഒ​മാ​ൻ, ദു​ബൈ, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ.​വി. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല ‘ഫൈ​ഹ ഫ്ര​ഷ്’ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ, ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ഴം – പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ സു​ഹൂ​ൽ അ​ൽ ഫൈ​ഹ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്നു. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഫൈ​ഹ ഫ്ര​ഷ്’ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൗ​ഹൃ​ദ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​വി. ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി -വി​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ സ്ഥാ​പ​നം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    gulf Oman
    News Summary - ‘Faiha Fresh’ supermarket starts operations in Bahla
