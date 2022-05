പൊതുമേഖലയിലെ ജോലി സുഗമമാക്കൽ; പുതിയ സംവിധാനം 15മുതൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജോ​ലി സം​വി​ധാ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള (ഫ്ല​ക്‌​സി​ബ്ള്‍ വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ സി​സ്റ്റം) ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​​ന്ത്രാ​ല​യം. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ രാ​വി​ലെ 7.30നും ​വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.30നും ​ഇ​ട​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഏ​തു സ​മ​യ​ത്തും ജോ​ലി ചെ​യ്യാം. ഒ​മാ​നി​ല്‍ സി​വി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് നി​യ​മ​വും അ​തി​ന്റെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ബാ​ധ​ക​മാ​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം മേ​യ്​ 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

'ഫ്ല​ക്‌​സി​ബ്ള്‍ വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ സി​സ്റ്റം' ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന​തും പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ സ​മ​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ത​ന്നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. റ​മ​ദാ​നി​ലും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ ജോ​ലി​സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഒ​രു​പാ​ടു​പേ​ർ​ക്ക്​ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പ​ഴ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Facilitating work in the public sector; New system from may 15th