Madhyamam
    Oman
    Posted On
    10 Sept 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 8:36 AM IST

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ പെ​യി​ന്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​കൂടി

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ പെ​യി​ന്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​കൂടി
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ പെ​യി​ന്റ് ഉ​ൽപ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ പെ​യി​ന്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്ത സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ) പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു .

    വ​ട​ക്ക​ന്‍ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ പി​ടി​കൂ​യ​ത്. ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ സി.​പി.​എ​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച​തു​മാ​യ പെ​യി​ന്റ് ഉ​ത്പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ക​ട​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    935 ലി​റ്റ​ര്‍ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പെ​യി​ന്റ്, നീ​ക്കം ചെ​യ്ത കാ​ലാ​വ​ധി തീ​യ​തി​ക​ളു​ള്ള 44 ലി​റ്റ​ര്‍ പെ​യി​ന്റ്, മാ​യ്ക്കാ​വു​ന്ന കാ​ലാ​വ​ധി തീ​യ​തി​ക​ളു​ള്ള 654 ലി​റ്റ​ര്‍ പെ​യി​ന്റ്, 350 കി​ലോ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പൗ​ഡ​ര്‍, മാ​ക്കാ​വു​ന്ന കാ​ലാ​വ​ധി തീ​യ​തി​ക​ളു​ള്ള 450 കി​ലോ​ഗ്രാം പൗ​ഡ​ര്‍ എ​ന്നി​വ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ലെ ഫീ​ല്‍ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ആ​കെ 471 പെ​യി​ന്റ് ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി.

    വി​പ​ണി​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​ക​ള്‍ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത ഉ​ൽപ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന. നേ​ര​ത്തെ ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ല്‍ നി​ന്നും ആ​യി​രം റി​യാ​ലി​ല്‍ അ​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള 360ല്‍ ​പ​രം പെ​യി​ന്റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും നി​യ​മ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ, നി​ര്‍മാ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്ത​മെ​ന്നും വി​പ​ണി​ക​ളി​ലെ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു.

