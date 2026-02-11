ഖസബിൽ അനധികൃത മദ്യവുമായി പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
News Summary - Expatriates arrested with illegal liquor in Khasab
ഖസബ്: മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ ഖസബിൽ വൻതോതിൽ അനധികൃത മദ്യവും മദ്യപാന വസ്തുക്കളുമായി മൂന്ന് പ്രവാസികളെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റ് പോലീസ് കമാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നടത്തിയ പരിശോധനക്കിടെയാണ് ഏഷ്യൻ പൗരത്വമുള്ള മൂന്നുപേർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ഇവ തടഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻതോതിൽ മദ്യപാന വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
