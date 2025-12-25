അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ് ; പ്രവാസികൾ ഒമാൻ പൊലീസ് പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 25 Dec 2025 2:27 PM IST
Updated Ondate_range 25 Dec 2025 2:27 PM IST
അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ് ; പ്രവാസികൾ ഒമാൻ പൊലീസ് പിടിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Expatriates arrested by Oman police for dangerous driving
Listen to this Article
മസ്കത്ത്: പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുംവിധത്തിൽ വാഹനമോടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യക്കാരായ പ്രവാസികളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു വിഡിയോയിൽ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്ങും പൊതുമര്യാദ ലംഘിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story