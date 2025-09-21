Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​രം

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​രം
    അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യി അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം എ​ന്നു​ള്ള​ത്. ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും അ​തു​പോ​ലെ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഇ​ത് ന​ല്ല ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ആ​ണ്. ഈ ​ല​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യാം.

    1. എ​ന്താ​ണ് റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് റീ​റ്റെ​യ്ൽ ഡ​യ​റ​ക്റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്

    ചെ​റു​കി​ട നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ നേ​രി​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം. താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് വ​ഴി ചെ​യ്യാം.

    i) റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ൽ റീ​റ്റെ​യ്ൽ ഡ​യ​റ​ക്റ്റ് ഗി​ൽ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​നും അ​ത് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും പ​റ്റും

    ii) കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ക​ട​പ്പ​ത്ര ലേ​ല​ത്തി​ൽ (മ​ത്സ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത) പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. പു​തി​യ​തും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ​യു​മാ​യ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ൾ ലേ​ലം വ​ഴി ല​ഭി​ക്കും. വെ​യി​റ്റ​ഡ് ആ​വ​റേ​ജ് എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബോ​ണ്ടി​ന്റെ വി​ല, അ​ന്നേ​ദി​വ​സം​വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ർ​ജി​ച്ച വ​രു​മാ​നം ലേ​ലം ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​ല അ​റി​യാ​ൻ​പ​റ്റാ​ത്ത കാ​ര​ണം ചെ​റി​യ ഒ​രു അ​ധി​കം തു​ക എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കൂ​റാ​യി അ​ട​ക്ക​ണം. ലേ​ലം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി തു​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കും. എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ലേ​ലം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    iii) മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ആ​യ NDS-OM ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ലേ​ലം വ​ഴി ത​ന്നെ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ല.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ൾ

    1. കേ​ന്ദ്ര ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ്

    2.ട്ര​ഷ​റി ബി​ൽ​സ്

    3.സം​സ്ഥാ​ന ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ്

    അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ

    നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സൗ​ക​ര്യം/​യു.​പി.​ഐ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പാ​ൻ, മ​റ്റ് ​കെ.​വൈ.​സി രേ​ഖ​ക​ൾ, ഇ-​മെ​യി​ൽ, മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​വ വേ​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യി റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി (https://rbiretaildirect.org.in) അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ജോ​യ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഓ​പ​ൺ ചെ​യ്യാം. അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് മ​റ്റു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ SMS/ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി അ​റി​യി​ക്കും.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലു​ള്ള തു​ക അ​നു​സ​രി​ച്ച് മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ൾ ലേ​ല​ത്തി​ൽ വാ​ങ്ങു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ NDS-OM വ​ഴി ക്ര​യ​വി​ക്ര​യം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘റീ​റ്റെ​യ്ൽ ഡ​യ​റ​ക്റ്റ് ഗി​ൽ​ട്ട്’ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ത് വ​ര​വ് വെ​ക്കു​ക​യും അ​തേ​പോ​ലെ വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​റ​വ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തു​പോ​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ​ണം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ക്കു​ക​യും വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​ര​വു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും .

    ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പാ​ടി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ-​മെ​യി​ൽ ആ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ള്ള സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ൾ മ​റ്റ് വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും ഈ​ടാ​യി ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ട്. 10,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു​ത​വ​ണ ര​ണ്ട് കോ​ടി വ​രെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം.

    2. ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്

    ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സേ​ഫ്റ്റി ഉ​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ബോ​ണ്ടു​ക​ളെ ഗി​ൽ​റ്റ് എ​ഡ്ജ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ് (Gilt edged securities) എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ഒ​ട്ടും വേ​ണ്ടാ​ത്ത ഒ​രു നി​ക്ഷേ​മ​പ​മാ​ണി​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ത​ലും ആ​ദാ​യ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​വ​രും. കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ (91 ദി​വ​സം) മു​ത​ൽ 40 വ​ർ​ഷം കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ന​ട​ത്തം. ഉ​ട​നെ അ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ണം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട്ടാ​ൽ ആ​റു​മാ​സ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ആ​ദ്യ​വ​സാ​നം ഒ​രേ വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടും. ട്ര​ഷ​റി ബി​ല്ലു​ക​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടി​ന് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മു​ഖ​വി​ല കാ​ലാ​വ​ധി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ തി​രി​കെ ത​രും. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മ്പോ​ൾ NDS-OM എ​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി വി​റ്റ് മി​ക​ച്ച ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ച ടി.​ഡി.​എ​സ് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ് .

    2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​റി​ന് ന​ട​ന്ന ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ട്ര​ഷ​റി ബി​ല്ലി​ൽ സി​സ്റ്റ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഇ​ത് റി​സ്ക് എ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത എ​ന്നാ​ൽ ചെ​റി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഒ​രു ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണ്.ബ്രോ​ക്ക​റേ​ജ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട് സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ ഇ​ല്ല. വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ള്ളൂ എ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന്റെ ഒ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത​യാ​ണ്. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും ചെ​റു​കി​ട/ ഇ​ട​ത്ത​രം പ്ര​വാ​സി നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം സു​താ​ര്യ​മാ​യ വ​ള​രെ ന​ല്ല ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ത്ത നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭാ​ര​തീ​യ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക .

