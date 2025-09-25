Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സ​കാ​ല​ത്തെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:44 AM IST

    പ്ര​വാ​സ​കാ​ല​ത്തെ ന​ല്ലോ​ര്‍മ​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നി​ല്‍ ഭാ​യി നാ​ട​ണ​യു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത് മു​ത​ൽ മ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് വാ​സം എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ യാ​തൊ​രു വി​ര​സ​ത​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല’
    പ്ര​വാ​സ​കാ​ല​ത്തെ ന​ല്ലോ​ര്‍മ​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നി​ല്‍ ഭാ​യി നാ​ട​ണ​യു​ന്നു
    cancel

    മ​ത്ര: നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​ല്‍കി​യ ന​ല്ലോ​ര്‍മ​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്ര​ക്കാ​രു​െ​ട അ​നി​ല്‍ ഭാ​യി നാ​ട​ണ​യു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ക​ണ്ണോ​ത്തും​ചാ​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​നി​ല്‍ 1987ലാ​ണ് മും​െ​ബെ​യി​ല്‍നി​ന്ന് വി​മാ​നം ക​യ​റി പ്ര​വാ​സി​യാ​യ​ത്. മ​ത്ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബു​റാം​കോ എ​ന്ന വി​ഡി​യോ കാ​സ​റ്റ് ക​ട​യി​ലാ​ണ്‌ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ 14 വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത്. വാ​സു​ഭാ​യി എ​ന്ന ഗു​ജ​റാ​ത്തി പ്ര​മു​ഖ​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ല​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സി​നി​മാ കൊ​ട്ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സി​നി​മാ​പെ​ട്ടി​ക​ള്‍ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യി വ​ള​രെ അ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​പ​ഴ​കി​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്. ഹി​ന്ദി, മ​ല​യാ​ളം സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ കാ​സ​റ്റു​ക​ള്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് ധാ​രാ​ള​മാ​യി ആ​ളു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. റ​സ്‍ലി​ങ് കാ​സ​റ്റു​ക​ളും ഹി​ന്ദി സി​നി​മ​ക​ളു​മാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്. ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് 500 ബൈ​സ നി​ര​ക്ക് വാ​ട​ക ഈ​ടാ​ക്കി​യാ​ണ് കാ​സ​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    കാ​ലം മാ​റി സീ​ഡി​ക​ളും പെ​ന്‍ഡ്രൈ​വു​ക​ളും സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫോ​ണു​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ യു​ഗം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കാ​സ​റ്റു​ക​ള്‍ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യും കാ​സ​റ്റ് ക​ട​യി​ലെ ജോ​ലി മാ​റു​ക​യു​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​ത്ര​യി​ല്‍ ത​ന്നെ​യു​ള്ള ഐ.​എ​ന്‍.​ടി എ​ന്ന ഒ​മാ​നി ക​ന്തൂ​റ​ത്തു​ണി​ക​ള്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന മൊ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി മാ​റി. ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ന്‍സ് നേ​ടി ഒ​മാ​ന്റെ വി​വി​ധ ഉ​ള്‍പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ പോ​യി ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്തു. സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ നാ​ടി​നെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞു. സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ മാ​ത്ര​മ​റി​യു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ക​ള്‍ എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ത്ര​യും കാ​ല​ത്തെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​ക്ക് ഇ​വി​ടെ ഒ​രൊ​റ്റ ദു​ര​നു​ഭ​വം പോ​ലും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. സ്വ​ന്തം നാ​ട് പോ​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി. ഒ​രു അ​ല്ല​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റി​യ സു​ന്ദ​ര​നാ​ടാ​ണ്‌ ഒ​മാ​ന്‍. വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത് മു​ത​ൽ മ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് വാ​സം എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ യാ​തൊ​രു വി​ര​സ​ത​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ധാ​രാ​ള​മു​ള്ള മ​ത്ര​യെ ഹോം ​ടൗ​ൺ പോ​ലെ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച​തും സൗ​ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ര​നും സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​നോ​ട് വി​ട​ചൊ​ല്ലേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ശി​ഷ്ട‌​കാ​ലം നാ​ട്ടി​ല്‍ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സ​മ്പാ​ദ്യ​വും ന​ല്‍കി​യ ഒ​മാ​നെ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​നി​ല്‍ ന​ന്ദി​യോ​ടെ പ​റ​യു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട് ആ​ണ്‍മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടും​ബം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്‌ നാ​ട​ണ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsexpatriate workersreturned to home
    News Summary - expatriate worker Anil Bhai returned to home
    Similar News
    Next Story
    X