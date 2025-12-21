Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 1:41 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ്
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ്

    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ലാ​ല ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ ആ​യി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. നോ​ർ​ക്ക അ​നു​ബ​ന്ധ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, സ​ബീ​ർ പി.​ടി, മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി, സാ​ജി​ത ഹ​ഫീ​സ്, ആ​രി​ഫ മു​സ്ത​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​രു​ന്ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Expatriate Welfare SIR Help Camp
