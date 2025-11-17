Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Nov 2025 12:29 PM IST
    17 Nov 2025 12:29 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല വ​നി​ത സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല വ​നി​ത സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫീ​സ്റ്റ

    സീ​സ​ൺ- 2 മു​ൻ കേ​ര​ള ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ടീ​മം​ഗം അ​ഖി​ല പി.​എ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫീ​സ്റ്റ സീ​സ​ൺ- 2 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. 11 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷെ​റി​ൻ ഷ​ഹാ​ന വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി. അ​ൽ നാ​സ​ർ ക്ല​ബി​ലെ ഫാ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മു​ൻ കേ​ര​ള ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ടീ​മം​ഗം അ​ഖി​ല പി.​എ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, കെ ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദി​ഖ്, പി.​ടി. സ​ബീ​ർ, സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫീ​സ്റ്റ

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, 100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ, ഷോ​ട്ട്പു​ട്ട്, സ്ലോ ​സൈ​ക്ലി​ങ്, ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ൾ റ​ണ്ണി​ങ് റേ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്പോ​ൺ​സേ​ഴ്സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ജി​ത ഹ​ഫീ​സ്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്‌​റീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ, മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, ആ​രി​ഫ മു​സ്ത​ഫ, മും​താ​സ് റ​ജീ​ബ്, സ​ൽ​മ, സ​ജ​ന, ഫ​ഹ​ദ് സ​ലാം, ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X