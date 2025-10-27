Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    27 Oct 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    27 Oct 2025 11:04 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ്
    വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ​ലാ​ല കോ​ൺ​സു​ല​ർ ഏ​ജ​ൻ​റ് ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ കാ​ർ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, അം​ഗ​ത്വം പു​തു​ക്ക​ൽ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്‌. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ​ലാ​ല കോ​ൺ​സു​ല​ർ ഏ​ജ​ൻ​റ് ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ത​സ്രീ​നാ ഗ​ഫൂ​ർ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ദി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട നൂ​റി​ലേ​റെ​പേ​ർ ക്യാ​മ്പ്‌ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച നാ​ൽ​പ​തോ​ളം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു.

    വ​ഹീ​ദ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ, കെ. ​സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സാ​ജി​ദ് ഹ​ഫീ​സ്, ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി, കെ.​ജെ. സ​മീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    pravasinorka id cardssalalahgulfnewsExpatriate WelfareOman
