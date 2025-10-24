പ്രവാസി വെൽഫെയർ നോർക്ക ഹെൽപ് ക്യാമ്പ് ഇന്ന്text_fields
സലാല: പ്രവാസി വെൽഫെയർ സലാല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നോർക്ക ഹെൽപ് ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച സലാല ഐഡിയൽ ഹാളിൽ നടക്കും. വൈകീട്ട് നാലുമുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ നോർക്ക അംഗത്വ കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ, അംഗത്വം പുതുക്കൽ, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി, നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അറിയിച്ചു.
സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം എത്തിച്ചേരണമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് രവീന്ദ്രൻ നെയ്യാറ്റിൻകര അറിയിച്ചു. സജീബ് ജലാൽ, തസ്രീന ഗഫൂർ, ആദിൽ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകും.
