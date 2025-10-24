Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:35 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ലാ​ല ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ കാ​ർ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, അം​ഗ​ത്വം പു​തു​ക്ക​ൽ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ത​സ്രീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ, ആ​ദി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:helpexpatriatecampwelfareNorka Roots
    News Summary - Expatriate Welfare Norka Help Camp Today
    Similar News
    Next Story
    X