    Posted On
    7 Sept 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 2:57 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ മ​ല​പ്പു​റം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ മ​ല​പ്പു​റം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ല​പ്പു​റം കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം

    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് പൊ​ന്നാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി ( മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം), സാ​ഗ​ർ അ​ലി ( ഐ.​എം.​ഐ), ക​ബീ​ർ പൊ​ന്നാ​നി (പി.​സി.​ഡ​ബ്ലു.​എ​ഫ്), ജാ​ഫ​ർ (പി.​ഒ.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് ക്യാ​മ്പ​യി​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ടി.​സ​ബീ​റും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ജി​ത ഹാ​ഫീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ത​സ്റീ​നാ ഗ​ഫൂ​ർ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, ക​ബീ​ർ ക​ണ​മ​ല, ഷാ​ജി​ദ് ക​മൂ​ന, അ​യ്യൂ​ബ് വാ​ലി​യി​ൽ,ഫൗ​സി​യ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം, മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി, ആ​രി​ഫ, മും​താ​സ് റ​ജീ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.​പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഗീ​ത നി​ഷ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

