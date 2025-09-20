Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്രവാസി ക്ഷേമനിധി,...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 11:15 AM IST

    പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി, നോർക്ക റൂട്ട്സ് അവബോധ ക്ലാസും അംഗത്വം ​ചേർക്കലും

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി, നോർക്ക റൂട്ട്സ് അവബോധ ക്ലാസും അംഗത്വം ​ചേർക്കലും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗാ​ല സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ആ​ത്മീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സെൻറ് ഡ​യ​നീ​ഷ്യ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ത്തോ​ടെ ഇ​ട​വ​ക ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ബി​ജോ​യ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷി​ജു മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റി​യാ​മ്മ ഫി​ലി​പ്പ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. ചെ​റി​യാ​ൻ എം. ​ഉ​മ്മ​ൻ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​വേ​ള​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി തോ​മ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​ണി ഉ​മ്മ​ൻ, ഭ​ദ്രാ​സ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ജോ​സ് തോ​മ​സ്, എ​സ്.​ഡി.​ഒ.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​സി. ബൈ​ജു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​നോ​ജ് പി. ​വ​ർ​ഗീ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷൈ​നു മ​ന​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​ട​വ​ക ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsawareness classPravasi Welfare FundNorka Roots
    News Summary - Expatriate Welfare Fund, Norka Roots Awareness Class and Membership Addition
    Similar News
    Next Story
    X