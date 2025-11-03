Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:57 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്; യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്; യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ കപ്പ് ജേതാക്കളായ യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ കൊല്ലക്കാൻ ട്രോഫി കൈമാറുന്നു

    Listen to this Article

    മസ്‌കത്ത്: മബേല അൽ ശാദി ഫുട്‌ബാൾ ടർഫിൽ നടന്ന പ്രവാസി വെൽഫെയർ കപ്പ് മൂന്നാം സീസണിൽ യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സി കിരീടം ചൂടി. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് വരെ നീണ്ട വാശിയേറിയ ഫൈനലിൽ സൈനോ എഫ്.സിയെയാണ് തോൽപിച്ചത്. ക്വാർട്ടറിലും സെമിഫൈനലിലും ഫൈനലിലും പെനാൽറ്റി തടഞ്ഞ് യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സിയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച അജുവാണ് ടൂർണമെന്റിലെ താരം. 16 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ടൂർണമെന്റിൽ നേതാജി എഫ്. സി സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പായി.

    വിജയികൾക്ക് പ്രവാസി വെൽഫെയർ പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ കൊല്ലക്കാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സാജിദ് റഹ്‌മാൻ, ഫൈസൽ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ ട്രോഫികൾ കൈമാറി. മികച്ച താരങ്ങൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ മുനീർ വടകര, അർഷാദ് പെരിങ്ങാല, കേന്ദ്രസമിതി അംഗങ്ങളായ നൗഫൽ കളത്തിൽ, സഗീർ ഇരിക്കൂർ, അസീസ് വയനാട്, സഫീർ നരിക്കുനി, അലി മീരാൻ, സെയ്താലി ആതവനാട് എന്നിവർ കൈമാറി.

    ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരാനായി യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സിയുടെ സഹീർ തിളങ്ങി. പ്രതിരോധ കോട്ടകെട്ടിയ സൈനോ എഫ്.സിയുടെ അസറു മികച്ച ഡിഫൻഡർക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം ഏറ്റവാങ്ങിയപ്പോൾ ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ് സ്‌കോററിനുള്ള സമ്മാനം ഇതേ ക്ലബ്ബിലെ ഷിയാസും സ്വന്തമാക്കി. സമ്മാനവിതരണ ചടങ്ങിൽ വനിതാ നേതാക്കളായ ഫാത്തിമ ജമാൽ, താഹിറ നൗഷാദ്, ഷഹീറ അബ്ദുല്ല എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ടൂർണമെന്റിനോടനുബന്ധിച്ച് പുരുഷന്മാർക്കും വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsMabelaExpatriate Welfare Omanfootball tornament
    News Summary - Expatriate Welfare Cup; United Kerala FC are the winners
    Similar News
    Next Story
    X