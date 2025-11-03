Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 12:18 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്;യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ സൈ​നോ എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്;യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ

    കൊ​ല്ല​ക്കാ​ൻ ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ബേ​ല അ​ൽ ശാ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ട​ർ​ഫി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ് മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് വ​രെ നീ​ണ്ട വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ സൈ​നോ എ​ഫ്.​സി​യെ​യാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലും സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലും ഫൈ​ന​ലി​ലും പെ​നാ​ൽ​റ്റി ത​ട​ഞ്ഞ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​യെ കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച അ​ജു​വാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ താ​രം. 16 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നേ​താ​ജി എ​ഫ്. സി ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ കൊ​ല്ല​ക്കാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സാ​ജി​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ മു​നീ​ർ വ​ട​ക​ര, അ​ർ​ഷാ​ദ് പെ​രി​ങ്ങാ​ല, കേ​ന്ദ്ര​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൗ​ഫ​ൽ ക​ള​ത്തി​ൽ, സ​ഗീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, അ​സീ​സ് വ​യ​നാ​ട്, സ​ഫീ​ർ ന​രി​ക്കു​നി, അ​ലി മീ​രാ​ൻ, സെ​യ്താ​ലി ആ​ത​വ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ജ​മാ​ൽ, താ​ഹി​റ നൗ​ഷാ​ദ്, ഷ​ഹീ​റ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

