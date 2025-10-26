Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:14 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്: ടീ​മു​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ്: ടീ​മു​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​മ​ബേ​ല അ​ൽ ശാ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ട​ർ​ഫി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​പ്പ് മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​നാ​യി ടീ​​മു​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം ഒ​രു​ങ്ങി. നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ടു​ക്ക​ള എ​ഫ്.​സി, ടോ​പ്ടെ​ൻ ബ​റ​ക, റി​ലാ​ക്സ് എ​ഫ്.​സി, ഡൈ​നാ​മോ​സ് എ​ഫ്.​സി, സ്റ്റാ​ൽ​വാ​ർ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി, ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് നേ​താ​ജി എ​ഫ്.​സി, സ​യ​നോ എ​ഫ്.​സി സീ​ബ്, എ​ൻ.​ടി.​എ​സ് എ​ഫ്.​സി, കു​മി​ൻ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട എ​ഫ്.​സി, ജീ​പാ​സ് എ​ഫ്.​സി, യ​നൈ​റ്റ​ഡ് കാ​ർ​ഗോ എ​ഫ്.​സി, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, ടൗ​ൺ ടീം ​മ​സ്ക​ത്ത്, ടീം ​ടൈം മ​സ്ക​ത്ത് ഹാ​മേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി, റി​യ​ൽ ബ​റ​ക എ​ഫ്.​സി, എ​ഫ്.​സി നി​സ്‍വ എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ മ​ൽ​സ​രി​ക്കും.

    സീ​സ​ൺ 3 ലോ​ഞ്ചി​ങ് സ​ബ്രീ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ് റെ​സ്റ്റ​റ​ന്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഷ​മീ​ർ കൊ​ല്ല​ക്കാ​ൻ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ജി​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ ടീം ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഫീ​ഖ്, ഇ​വ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ർ​ഷാ​ദ് പെ​രി​ങ്ങാ​ല, ഫൈ​സ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സ​ഗീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, ഫാ​ത്തി​മ ജ​മാ​ൽ, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​നീ​ർ വ​ട​ക​ര, നൗ​ഫ​ൽ ക​ള​ത്തി​ൽ, സ​ഗീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, അ​സീ​സ് വ​യ​നാ​ട്, സ​ഫീ​ർ ന​രി​ക്കു​നി, സ​യി​ദ് അ​ലി ആ​ത​വ​നാ​ട്, ഷ​ഹീ​റ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷ​ജീ​ർ ജ​ബ്ബാ​ർ, ന​സീം ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഫ​സീ​ല ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, അ​ന​സ് കു​റ്റി​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    TAGS:Oman NewsmatchExpatriate Welfaregulf news malayalam
    News Summary - Expatriate Welfare Cup: Teams unite
