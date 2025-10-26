പ്രവാസി വെൽഫെയർ കപ്പ്: ടീമുകൾ ഒരുങ്ങിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒക്ടോബർ 31ന് മബേല അൽ ശാദി ഫുട്ബാൾ ടർഫിൽ നടക്കുന്ന വെൽഫെയർ കപ്പ് മൂന്നാം സീസണിനായി ടീമുകൾ ആവേശപൂർവം ഒരുങ്ങി. നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി അടുക്കള എഫ്.സി, ടോപ്ടെൻ ബറക, റിലാക്സ് എഫ്.സി, ഡൈനാമോസ് എഫ്.സി, സ്റ്റാൽവാർട്ട് എഫ്.സി, ഹോട്ട്പാക്ക് നേതാജി എഫ്.സി, സയനോ എഫ്.സി സീബ്, എൻ.ടി.എസ് എഫ്.സി, കുമിൻ മഞ്ഞപ്പട എഫ്.സി, ജീപാസ് എഫ്.സി, യനൈറ്റഡ് കാർഗോ എഫ്.സി, യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സി, ടൗൺ ടീം മസ്കത്ത്, ടീം ടൈം മസ്കത്ത് ഹാമേഴ്സ് എഫ്.സി, റിയൽ ബറക എഫ്.സി, എഫ്.സി നിസ്വ എന്നീ ടീമുകൾ മൽസരിക്കും.
സീസൺ 3 ലോഞ്ചിങ് സബ്രീസ് ഗാർഡൻസ് റെസ്റ്ററന്റിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഷമീർ കൊല്ലക്കാൻ ലോഗോ പ്രകാശനവും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാജിദ് റഹ്മാൻ ടീം നറുക്കെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു. ടൂർണമെന്റ് കോഓഡിനേറ്റർ റഫീഖ്, ഇവന്റ് കൺവീനർ അർഷാദ് പെരിങ്ങാല, ഫൈസൽ ഇബ്രാഹിം, സഗീർ ഇരിക്കൂർ, ഫാത്തിമ ജമാൽ, പ്രവാസി വെൽഫെയർ നേതാക്കളായ മുനീർ വടകര, നൗഫൽ കളത്തിൽ, സഗീർ ഇരിക്കൂർ, അസീസ് വയനാട്, സഫീർ നരിക്കുനി, സയിദ് അലി ആതവനാട്, ഷഹീറ അബ്ദുല്ല, ഷജീർ ജബ്ബാർ, നസീം ചാവക്കാട്, ഫസീല ഷൗക്കത്ത്, അനസ് കുറ്റിപ്പുറം തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി.
