Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:53 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്: എ​സ്.​എ​ഫ്.​ടി ചേ​സേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്: എ​സ്.​എ​ഫ്.​ടി ചേ​സേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബൗ​ഷ​ർ മേ​ഖ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ടി ചേ​സേ​ഴ്സ് കോ​സ്മോ​സ് സി​സി ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബൗ​ഷ​ർ മേ​ഖ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ടി ചേ​സേ​ഴ്സ് കോ​സ്മോ​സ് സി​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്രൈം ​ഇ​ല​വ​ൻ മ​സ്ക്ക​ത്തി​നെ 18 റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗാ​ല ഓ​യാ​സി​സ് ക്യു​മി​ൻ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫൈ​ന​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ്‌ ദി ​മാ​ച്ച്, മാ​ൻ ഓ​ഫ്‌ ദി ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ എ​ന്നീ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി എ​സ്.​എ​ഫ്.​ടി ചേ​സേ​ഴ്സി​ന്റെ ഷാ​നി​ദ് ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​മാ​യി. പ്രൈം ​ഇ​ല​വ​ൻ മ​സ്ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​തം മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് എ​ട​പ്പാ​ൾ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​ജ​ബ്, ബൗ​ഷ​ർ മേ​ഖ​ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീം ചാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ കേ​ര​ള താ​രം അ​ജ​യ് ശി​വ​ദാ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ന്ന മെ​ഹ​ന്ദി ഫെ​സ്റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബാ​ഷി​മ ഫൗ​മി​ൻ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി. ഫ​സ്ന ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ന​ജി​ല അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫാ​മി​ലി ഇ​വ​ന്റി​നും ​​​ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഫാ​ത്തി​മ, ഹു​മൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Expatriate Welfare Box Cricket: S.F.T. Chasers are the winners
    Similar News
    Next Story
    X