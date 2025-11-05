പ്രവാസി നോർക്ക-റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്: നവംബര് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാംtext_fields
മസ്കത്ത്: പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന നോർക്ക-റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന, വാർഷിക വരുമാനം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും മുന് പ്രവാസികളുടെയും മക്കള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്കും പ്രഫഷനൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കും 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഒന്നാം വര്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പിന് അര്ഹത. താല്പര്യമുളളവര് സ്കോളര്ഷിപ് പോര്ട്ടലായ www.scholarship.norkaroots.org വഴി നവംബര് 30 നകം അപേക്ഷ നല്കണം.
അപേക്ഷകർ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിനുവേണ്ട യോഗ്യതാപരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. റെഗുലർ കോഴ്സുകൾക്കും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ച കോഴ്സുകൾക്കും അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് ഐ.ഡി കാര്ഡ് വിഭാഗത്തിലെ 0471-2770528,2770543,2770500 നമ്പറുകളിലോ നോര്ക്ക ഗ്ലോബല് കോണ്ടാക്ട് സെന്ററിന്റെ ടോള് ഫ്രീ നമ്പറുകളായ 1800 425 3939 (ഇന്ത്യയില് നിന്നും) +91-8802 012 345 (വിദേശത്തുനിന്നും മിസ്ഡ് കോള് സര്വിസ്) ബന്ധപ്പടാം.
