Madhyamam
    5 Nov 2025 10:43 AM IST
    പ്ര​വാ​സി നോ​ർ​ക്ക-​റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്: ന​വം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    പ്ര​വാ​സി നോ​ർ​ക്ക-​റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്: ന​വം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക-​റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന, വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യു​ള​ള പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും മു​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ക്ക​ള്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഗ്രി കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്കും 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം വ​ര്‍ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത. താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള​ള​വ​ര്‍ സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് പോ​ര്‍ട്ട​ലാ​യ www.scholarship.norkaroots.org വ​ഴി ന​വം​ബ​ര്‍ 30 ന​കം അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍ക​ണം.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴ്‌​സി​നു​വേ​ണ്ട യോ​ഗ്യ​താ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. റെഗു​ല​ർ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കൃ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 0471-2770528,2770543,2770500 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ നോ​ര്‍ക്ക ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ കോ​ണ്‍ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ടോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​യ 1800 425 3939 (ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നും) +91-8802 012 345 (വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും മി​സ്ഡ് കോ​ള്‍ സ​ര്‍വി​സ്) ബ​ന്ധ​പ്പ​ടാം.

