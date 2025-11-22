Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    22 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:57 AM IST

    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം

    രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. മ​ത്ര​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി റ​ഫീ​ഖ് ധ​ർ​മ​ടം, റ​ഫീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ല്ല ബാ​ഖ​വി, ഹാ​രി​സ് കൊ​ല്ലം, അ​ബാ​ദ് ചെ​റൂ​പ്പ, ഹ​ഖ്, ഫൈ​സ​ൽ ക​റാ​മ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ഷ​രീ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി (ചെ​യ​ർ.), അ​ബ്‌​ദു റ​ഹ്മാ​ൻ ല​ത്ത്വീ​ഫി, ത്വ​ൽ​ഹ​ത് റം​ലി ഇ​ർ​ഫാ​നി (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ.), സി​ദ്ദീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി ദാ​ർ​സൈ​റ്റ് (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന 40 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​മാ​ണ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഈ ​വ​ർ​ഷം റൂ​വി സ്റ്റാ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:literature festivalexpatriateOman Newsgulf news malayalam
