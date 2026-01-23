Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹേമന്ദിനും ജഅ്ഫറിനും...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 9:57 AM IST

    ഹേമന്ദിനും ജഅ്ഫറിനും തുണയായി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ

    ഹേമന്ദിനും ജഅ്ഫറിനും തുണയായി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ
    ഹേ​മ​ന്ദും ജ​അ്ഫ​റും പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    മ​സ്ക​ത്ത്: തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട ഹേ​മ​ന്ദി​നും ജ​അ്ഫ​റി​നും തു​ണ​യാ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ. തൊ​ഴി​ൽ വി​സ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കു പ​ണം ന​ൽ​കി ഓ​മ​നി​ലെ​ത്തി​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ഹേ​മ​ന്ദ്, ക​ന്യാ​കു​മാ​രി സ്വ​ദേ​ശി ജ​അ്ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​വാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം സെ​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​ത്‌. വി​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ജോ​ലി​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള വി​സ​യോ മ​റ്റോ ന​ൽ​കാ​തെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ലി​യാ​ട്ടി​നെ ഇ​വ​ർ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ അ​ഡ്വ. ജെ​സ്സി ജോ​സ്, ജാ​സ്സിം, സ​ജീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും പാ​സ്സ്പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​കെ ന​ൽ​കി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​നാ​യു​ള്ള സ​ഹാ​യ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ വി​ധേ​യ​രാ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജെ​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ മു​ൻ​പ് കേ​ര​ള ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​സ്ക്ഫോ​ഴ്സും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ത​ട​യി​ടാ​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsExpatriate Legal Cellgulf news malayalam
    News Summary - Expatriate Legal Cell Oman supports Hemant and Jaafar
