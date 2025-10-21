Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:50 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്: സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നൈ​തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്’
    പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്: സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം
    cancel

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി, പു​റ​മേ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി​ച്ചാ​ലും അ​തി​ന്റെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ രീ​തി ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ല സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും 10 മു​ത​ൽ 11 മാ​സം വ​രെ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രാ​ശു​പ​ത്രി​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ല.

    അ​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന തു​ച്ഛം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​താ​യ​ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം ഒ​രു​മാ​സം മു​ത​ൽ ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ള​രെ കു​റ​വു​മാ​ണ്. ഈ ​തു​ച്ഛ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ള വ​ലി​യ പ്രീ​മി​യം തു​ക ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തും വ​ലി​യ അ​നീ​തി​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം വി​ദേ​ശ​ത്ത് വി​യ​ർ​പ്പ് ചൊ​രി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക്, നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം പോ​ലും സം​ര​ക്ഷ​ണം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന, പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക മു​ഖ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ല​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ​ത​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ദു​ബൈ​യി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​ല വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​വ​രെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​രാ​ശ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കാ​രു​ണ്യ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക മൂ​ലം ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പു​തി​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്, യ​ഥാ​ർ​ഥ ക്ഷേ​മാ​ഭി​പ്രാ​യം കൊ​ണ്ടാ​ണോ, അ​തോ ഫ​ണ്ടി​ങ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണോ എ​ന്ന സം​ശ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി ആ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ചേ​ർ​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്, ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം വ​ൻ​തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യം ഉ​യ​രു​ന്നു-​പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ത​ന്നെ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് ഒ​രു നൈ​തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ​ക്കാ​ല​ത്തും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ലോം തു​ച്ഛ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് ഏ​വ​രും സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കെ പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ചൂ​ഷ​ണ​ത​ന്ത്ര​മാ​ണോ എ​ന്ന സം​ശ​യം പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക​​ു​മു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തും പ്ര​വാ​സി​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ത​ന്നെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsinsuranceexpatriategulfDoubts
    News Summary - Expatriate Insurance: Doubts Must Be Cleared
    Similar News
    Next Story
    X