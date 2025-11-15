Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 9:15 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലീ​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങാ​നി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം-​വ​രോ​ട് ഓ​ട്ടൂ​ർ​ക​ളം ത​വി​ട​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ മാ​ർ​ക്ക​ശേ​രി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ മ​ക​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (52) ആ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഒ​മാ​നി​ലും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ല​ത​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സു​ഹാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ലീ​വി​ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​വം​ബ​ർ പ​തി​നാ​റി​ന് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നി​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തി​രി​ച്ചു വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ടു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും വ​ഴി​യാ​ണ് മ​ര​ണം. മാ​താ​വ്: ശാ​ന്ത​കു​മാ​രി. ഭാ​ര്യ: പെ​രു​മു​ടി​യൂ​ർ ചീ​രാ​ത്ത് ല​ക്ഷ്മി നി​വാ​സി​ൽ നീ​തു. മ​ക്ക​ൾ: ആ​ദ​ർ​ശ്, ആ​ദി​ത്യ​ൻ, അ​ഖി​ല. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, പ്ര​മീ​ള, മാ​ധ​വി​ക്കു​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heart AttackDeath NewsOman NewsExpatriate dies
    News Summary - Expatriate dies of heart attack in his native country
    Similar News
    Next Story
    X