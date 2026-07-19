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    Oman
    Posted On
    date_range 19 July 2026 7:25 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 7:25 PM IST

    സീബിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരവുമായി പ്രവാസി പിടിയിൽ

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    സീബിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരവുമായി പ്രവാസി പിടിയിൽ
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    മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ സീബിൽ വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളും നിരോധിത ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി അറബ് പൗരനായ പ്രവാസിയെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിൽപനക്കും സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുമായി ലഹരിവസ്തുക്കൾ കൈവശം വെച്ചതിനാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

    മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഫോർ കോംബാറ്റിങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സീബിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക ഓപറേഷനിലാണ് പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസ് അറിയിച്ചു.

    ഇതിനു പുറമെ, വടക്കൻ ശർഖിയ്യ ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിൽ ഒരു മോഷണക്കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു. ബദിയയിലെ ഏഴു കടകളിൽനിനായി വിവിധ വസ്തുക്കൾ മോഷണം നടത്തിയ കേസിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇയാൾക്കെതിരായ നിയമനടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു.

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    TAGS:expatriateDrugseebarrested
    News Summary - Expatriate arrested with huge drug stash in Seeb
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