Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:19 AM IST

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യം പ​ക​ർ​ത്തി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു; പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യം പ​ക​ർ​ത്തി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു; പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ദു​ക​മി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്തി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ്ത് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​ല്‍ വു​സ്ത ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റ് ക​മാ​ന്‍ഡ് ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട ഇ​ര​ക​ളെ​യും അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​വും വി​ഡി​യോ​യി​ല്‍ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ആ​ര്‍.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യു​ടെ​യും പൊ​തു മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.ഇ​ര​ക​ളോ​ടും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ വി​ഡി​യോ​ക​ളോ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യോ പ​ങ്കി​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ചി​ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദു​ക​മി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ എ​ട്ടു​പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​നം ട്രെ​യി​ല​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ക-​സി​നാ​വ് റോ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു ദാ​രു​ണ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

